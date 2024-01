Diese Doku-Serie mäandert zugegebenermaßen schon eine Weile in der Mediathek – wer sich für elektronische Musik made in Germany interessiert, kommt meiner Meinung nach auch nicht drumherum, sich die acht Folgen anzuschauen.



Vom rbb, hr, SWR und MDR produziert, blickt die Reihe in die verschiedenen Ecken der Bundesrepublik: In den ersten vier Folgen geht es um die Geschichte von Techno in Deutschland. Wir starten in den 80er-Jahren, als in Frankfurt durch US-Soldaten elektronische Tanzmusik auch hierzulande populär wird. Wir sind dabei, wenn neue Impulse aus Detroit und Chicago nach Deutschland schwappen und eine völlig neue Feierkultur entsteht. Wir sind aber auch dabei, wenn es in den vom MDR produzierten Folgen um Techno im Osten geht. Es geht zurück in die Neunziger in Ostdeutschland, kurz nachdem die Mauer gefallen ist. In Städten wie Leipzig, aber auch verteilt über die Provinz, dröhnt der wummernde Sound eines neuen Freiheitsgefühls.

Bildrechte: MDR/Nico Wöhrle