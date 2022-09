Seit mehr als zehn Jahren begeistern Felix Meyer und das Project Île ihr Publikum mit bewegter europäischer Straßenmusik. Ihr neues Album "Später noch immer" ist ein Rückblick auf die Corona-Pandemie. Die internationalen Chansons sind voller Poesie und Systemkritik und klingen dabei wunderschön melancholisch nach Lagerfeuer, Lebenslust und Liebe – zu erleben in besonderem Ambiente im Paulinum, der Leipziger Aula und Universitätskirche. Für das Konzert sind noch wenige Tickets erhältlich.

Für alle, die den Musiker in Leipziger verpassen: Am 5. Oktober tritt er in Halle im Objekt 5 auf – hier im Trio mit den Multiinstrumentalisten Erik Manouz und Johannes Bigge.