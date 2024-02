Die Wiener Sängerin und Musikerin Sophie Lindinger ist einigen als Hälfte des Elektropop-Duos Leyya bekannt. Mit der Band My Ugly Clementine, bei der sie als Bassistin auf der Bühne steht, präsentiert sie eine Mischung aus Indie, Pop und Garage-Rock. Die Texte des Frauen-Trios handeln von Feminsmus, Empowerment und Gleichberechtigung. Nach dem überaus erfolgreichen Debüt "Vitamin C" im Jahr 2020 folgte 2023 mit "The Good Life" Album Nummer Zwei. Damit sind sie aktuell auf Europatour und kommen auch nach Leipzig.

Hinter dem Folk-Duo Kliffs verbergen sich die in Berlin ansässigen Kanadier Kristina Koropecki und Mark Bérubé. Auf ihrem aktuellen Album "After the Flattery" ist jeder Song konzipiert als einzelner Brief: an eine Schwester, einen Arbeitgeber, einen Weltuntergangsverschwörungstheoretiker oder einen verstorbenen Freund.



Musikalisch werden die Stücke nur mit Instrumenten untermalt, die beide auch selbst spielen können: So kommen hier Nylonsaitengitarre mit Cello, Flöten und Schlagzeug zum Einsatz. Dazu gesellt sich das Klarinettenspiel von Mark, der für dieses Album zum ersten Mal seit 20 Jahren wieder Klarinette spielte. Kliffs haben bereits als Support für Gisbert zu Knyphausen, Sophie Hunger und Wallis Bird gespielt. Im Februar ist das Duo live in intimer Atmosphäre im beschaulichen Lochwitz zu erleben.