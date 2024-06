Bildrechte: André habermann

Live-Musik Leipzig: Fünf besondere Konzerte im Juni 2024

20. Juni 2024, 09:22 Uhr

Hier sind unsere handverlesenen Tipps für Konzerte in Leipzig im Juni 2024: In der Moritzbastei sind mit Die Art und Freunde der italienischen Oper gleich zwei Post-Punk-Legenden an einem Abend zu erleben, The Dead South bringen ihren Bluegrass-Folk auf die Parkbühne und Singer-Songwriterin Nichtseattle kommt mit Band und neuem Album ins Conne Island. Noch mehr Empfehlungen in der Übersicht, die immer zu Beginn eines Monats aktualisiert wird, damit Ihnen kein Konzert-Highlight entgeht.