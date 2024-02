Die Band Postcards stammt aus dem Libanon, genauer aus dessen Hauptstadt Beirut. Ihr Dreampop, ein Mix aus satten Indie-Gitarren und verträumten Melodien, könnte aber genauso auf dem Campus eines US-Colleges entstanden sein. Die Texte, die Sängerin Julia Sabra mit sanfter und warmer Stimme ins Mikro haucht, sind bedrückend-aufrüttelnd und dabei stets heimatverbunden. Die Songs auf dem neuen Album "After the Fire, Before the End" handeln etwa von Protesten, staatlichem Versagen und der Wirtschaftskrise im Land. Live ist das Trio in der Moritzbastei zu erleben.