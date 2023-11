Bildrechte: IMAGO / Martin Müller

30. November 2023, 04:00 Uhr

Der Dezember hält in Magdeburg wunderschöne Konzerte bereit, bei denen es an kalten Winterabenden gleich wieder warm ums Herz wird: Liedermacherin Sarah Lesch lädt zum Weihnachtskonzert in die Johanniskirche, Felix Meyer spielt internationale Chansons und emotionale und persönliche Popmusik gibt es bei Simon Becker im Moritzhof. Die Konzerttipps für Magdeburg.