Landesmuseum für Vorgeschichte

Richard-Wagner-Straße 9

06114 Halle



Öffnungszeiten:

Dienstag bis Freitag: 9 bis 17 Uhr Samstag, Sonntag und Feiertage: 10 bis 18 Uhr

Montag: nur nach Voranmeldung (Gruppen, Führungen)

24. und 31. Dezember geschlossen



Eintritt:

Erwachsene 7 Euro, ermäßigt 5 Euro, Kinder und Jugendliche bis 18 haben freien Eintritt.



Barrierefreiheit:

Das Museum ist nach eigenen Angaben barrierefrei. Der Zugang für Menschen mit eingeschränkter Mobilität befindet sich am Nebeneingang in der Richard-Wagner-Straße 9. Zwei Parkplätze befinden sich in der Mozartstraße auf der Rückseite des Landesmuseums beiderseits der Toreinfahrt.



Reise in die Steinzeit, jeden Samstag

Führung für kleine Archäologen (5 bis 7 Jahre): von 10:15 bis 11:15 Uhr

Führung für große Archäologen (8 bis 11 Jahre): von 11:30 bis 12:30 Uhr

Kosten: 2 Euro pro Kind plus Eintritt für die Begleitung

Keine Anmeldung nötig, Begleitung der Kinder durch mindestens einen Erwachsenen erbeten



Familiennachmittage, jeden letzten Sonntag im Monat

Kosten: pro Familie 10 Euro plus Eintritt, bei Familienpass nur der Museumseintritt

Eine Anmeldung ist erforderlich.

29. Oktober 2023, 15 bis 17 Uhr

Musikinstrumente im Landesmuseum für Vorgeschichte – Herstellen einer Flöte

26. November 2023, 15 bis 17 Uhr

Mit Hammer und Amboss – Fertigung einer eigenen Himmelsscheibe aus Kupfer



Himmlischer Advent, 2./3. Dezember, jeweils 11 bis 17 Uhr