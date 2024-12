Der junge Singer-Songwriter Marlo Grosshardt macht raue kritische Popmusik. Dabei singt der 23-jährige Newcomer aus Hamburger wunderschön provokant über die Welt, die ihn umgibt. In "Ein letztes Liebeslied" besingt er den romantischen Weltuntergang, in "Christian Lindner" lässt er seinen Frust am Liberalismus aus. Es geht um Sorgen, Ängste und Hoffnungen – und das packt er mal in nostalgische Melodien, mal in mitreißende Rhythmen. Pünktlich zum Release seines zweiten Albums "Mut" geht er gemeinsam mit seiner Band auf Tour und macht auch Halt im Moritzhof.

