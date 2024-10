Frank Giering

Er zählte zu den bekanntesten deutschen Schauspielern, bevor er 2010 mit nur 38 Jahren starb – Frank Giering. Geboren wurde er 1971 in Magdeburg. Seinen Durchbruch feierte er mit dem Jugendfilm "Absolute Giganten". Darin spielte er Floyd, der mit seinen beiden besten Freunden eine letzte erlebnisreiche Nacht in Hamburg verbringt, bevor er am nächsten Morgen auf einem Containerschiff in die Welt hinausfährt. In dieser Rolle wurde er dem deutschen Kinopublikum bekannt.

Bildrechte: IMAGO / United Archives

Aufgewachsen ist Frank Giering in einer für die ehemalige DDR typischen Neubausiedlung im Neustädter Feld im Norden von Magdeburg. Seine ersten Statistenrollen hatte er am Maxim Gorki Theater in seiner Heimatstadt. Nach einigen Jahren an verschiedensten Theatern und einem abgebrochenen Schauspielstudium häuften sich die Angebote für Film- und Fernsehrollen. Der Magdeburger spielte unter anderem den RAF-Terroristen Andreas Baader in Christopher Roths gleichnamigem Film von 2002. In der ZDF-Krimi-Serie "Der Kriminalist" spielte Giering außerdem vier Jahre an der Seite von Christian Berkel. Lange blieb der Schauspieler Magdeburg treu, bevor er nach Berlin zog.

Sven Martinek

Ob Actionheld oder Oberarzt: Der gebürtige Magdeburger Sven Martinek, der am 18. Februar 1964 in der Stadt an der Elbe geboren wurde, ist bekannt für seine Vielseitigkeit. Bereits vor seinem Studium an der Berliner Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in den 80er-Jahren spielte Martinek die Hauptrolle im Fernsehfilm "Das Mädchen und der Junge" über die erste Liebe zweier Berliner Teenager. Bildrechte: Family Style Management

Bekanntheit erlangte er durch seine Rolle in der erfolgreichen Krimiserie "Der Clown", in der er ab 1998 die Hauptrolle des Actionhelden Max Zander verkörperte. Danach folgten zahlreiche Auftritte in Fernsehfilmen und Serien. Auch durch seine Rollen in "SOKO Wismar", "Tatort" oder "In aller Freundschaft" gilt er als fester Bestandteil des deutschen Fernsehens.

Friedrich Meinecke

Abenteurer, YouTuber und Outdoor-Experte Friedrich "Fritz" Meinecke ist gebürtiger Magdeburger und lebt und arbeitet nach einigen Zwischenstationen auch wieder dort. Nach Ausbildungen zum Bankkaufmann und Digital Artist und 15 Monaten als Feldjäger bei der Bundeswehr widmete sich Meinecke ab 2014 dem Aufbau seines YouTube-Kanals. Bildrechte: MDR/Fritz Meinecke

Seine wachsende Fangemeinde begeistert er mit seinen Abenteuern in der Natur. Seine Videos drehen sich um Survival-Techniken, Bushcraft und Reisen in entlegene Gebiete. Besonders populär wurde seine YouTube-Serie "7 vs. Wild", in der mehrere Kanditaten in der Wildnis unter extremen Bedingungen überleben müssen. Mit einem Mix aus Spannung, Humor und Wissen zieht Fritz Meinecke Outdoor-Fans und Abenteurer gleichermaßen in seinen Bann.

Brigitte Reimann

Brigitte Reimann gilt als eine der wichtigsten literarischen Stimmen der DDR. Die Schriftstellerin wurde nur 39 Jahre alt, doch das Interesse an ihrem Leben und Werk ist bis heute ungebrochen. Zu ihren bekanntesten Werken zählt "Franziska Linderhand" über eine junge Architektin aus bürgerlichem Milieu, die ihren Platz in einer sozialistischen Umwelt sucht. In ihrem unvollendeten Roman, der posthum erschien, verarbeitete Reimann ihre Eindrücke von der Arbeit im Braunkohle-Kombinat und dem Alltag in Hoyerswerda, wo sie von 1960 bis 1968 lebte. Das Buch war auch in Westdeutschland ein Erfolg. Bildrechte: picture alliance / Zentralbild/dpa-Zentralbild/dpa | Zentralbild