Singer-Songwriter Enno Bunger liefert mit seinen Liedern den Soundtrack für die Höhen und Tiefen des Lebens. Der Berufsmelancholiker singt über die Liebe, Trennungen und Freundschaft. Es kann aber auch mal wütend klingen, zum Beispiel wenn Bunger über die weltweite Klimakrise singt. Seine Mischung aus Pop, Poesie, Politik und Punchlines ist vor allem live ein besonderes Erlebnis, denn Bunger ist dafür bekannt, zwischen den Songs gern auch mal selbstironische Unterhaltungseinlagen einzubringen. Während der Musiker im vergangenen Jahr mit seinem Album "Der beste Verlierer" in großer Bandbesetzung auf Tour war, ist er diesmal ganz reduziert "solo am Klavier" zu erleben – und kommt damit auch nach Magdeburg in die Factory.

Bildrechte: imago/Future Image