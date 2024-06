Die Französin Delphine Maillard ist Sängerin, Musikerin, Komponistin und Textdichterin. Dass die gebürtige Pariserin studierte Jazz-Bassistin ist, hört man ihrer Musik an, genauso wie ihre Herkunft. In ihrer Mischung aus Chanson, Jazz und Pop steht der Bass stets im Mittelpunkt. Dazu Maillards sinnlich-leichter Gesang, der sich unaufgeregt und eingängig über ihre Musik schwingt. Für dieses Jahr hat die Singer-Songwriterin ein neues Album angekündigt.

Auch wenn einem der Name WIM im ersten Moment noch nichts sagt, hat man von WIM sicher schon so Einiges gehört. Denn WIM ist das Soloprojekt der Hamburger Songwriterin und Musikerin Nina Müller, die bereits Lieder unter anderem für Lina Maly, die Prinzen oder Michael Schulte und Mary Roos geschrieben hat. Außerdem ist sie seit vielen Jahren Teil des Duos Poems For Jamiro. 2022 hat sie mit "Boxer" ihr erstes Soloalbum veröffentlicht. Ihre deutschsprachigen Popsongs sind voller behutsamer Gegenwartsbeobachtungen, wunderschönen Melodien und verspielter Poesie. Im Juli ist WIM open air im Innenhof des Moritzhofs live zu erleben.