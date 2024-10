Für Kurzentschlossene: Die Indie-Rockband Leoniden hat sich bereits 2005 als Schülerband in Kiel zusammengefunden, damals noch mit etwas anderer Besetzung und unter dem Namen Leoniden Cabaret. 2017 erreichte die Band mit ihrem Debütalbum "Leoniden" größere Bekanntheit. Heute füllen die fünf Musiker Konzerthallen in ganz Europa. Mit "Sophisticated Sad Songs" haben sie dieses Jahr ihr viertes Album veröffentlicht. Dass ihre Texte oft einen traurigen Kern haben, fällt kaum auf, denn die Band versteht es, ihre Textzeilen in energiegeladene Hooks zu verwandeln. Voller Energie sollen auch die Konzerte der Leoniden sein – mit experimentellen Synth-Verrenkungen, zirkulierenden Gitarren und Moshpits.