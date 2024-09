Für Kurzentschlossene: "Kling Klang, du und ich – die Straßen entlang" – wer hat nicht schon zu diesen Zeilen des Keimzeit-Kulthits aus dem Jahr 1993 mitgesungen oder getanzt? Auf mehr als 40 Jahre Bandgeschichte schauen die Musiker aus Brandenburg mittlerweile zurück. In der Zeit erschienen nicht nur Songs wie "Kling Klang", "Irrenhaus" und "Projektil". Die Gruppe um Norbert Leisegang tourte schon als Akustik-Quintett durch Deutschland und lieferte die Musik für ein Ballett. Ihr aktuelles Album "Kein Fiasko" steckt wie immer voller Poesie, Tiefgang und Alltagsbeobachtungen. Beim Konzert im Alten Theater kann man sich auf die aktuellen Lieder sowie auf Hits aus vier Jahrzehnten Keimzeit freuen.

Bildrechte: imago images/POP-EYE

Weitere Informationen zum Konzert Wann?

27. September 2024, 20 Uhr



Wo?

Altes Theater

Tessenowstraße 11

39114 Magdeburg

Seit zehn Jahren feiert Magdeburg im Sommer die Kulturnacht. Auch 2024 ist es wieder soweit: Am 28. September verwandeln hunderte Künstlerinnen und Künstler den Breiten Weg in der Innenstadt in eine große Kultur- und Kunstmeile. Mehr als 40 Kulturorte werden bespielt. Neben Lesungen, Ausstellungen und Theater gibt es an dem Abend auch jede Menge Live-Musik zu erleben. Unter anderem spielt das Schweizer Duo Birds of a Feather einfühlsamen Folk, sphärisch wird es beim Konzert von Musikerin Denecke und philosophischen Indie-Folk kann man bei Kaŝita Kanto erleben.

Bildrechte: Birds of a Feather

Weitere Informationen zur Kulturnacht Wann?

28. September 2024, ab 18 Uhr



Wo?

Breiter Weg

39104 Magdeburg



Die US-amerikanische Singer-Songwriterin Kendall Lujan ist in ihrer Heimat Portland schon länger kein Geheimtipp mehr. Ihre Musik ist eine Kombination aus Folk, Indierock und Bossanova und Lujans starkem Gesang. Auch den renommierten John-Lennon-Songwriting-Contest hat sie schon gewonnen. Aktuell ist sie auf Tour durch Europa und hat ihr Debütalbum "Lucky Penny" im Gepäck, dass Anfang 2025 erscheint. Die Songs stellt sie im Oktober live mit Band im Volksbad Buckau vor.

Bildrechte: Kendall Lujan

Weitere Informationen zum Konzert Wann?

5. Oktober 2024



Wo?

Volksbad Buckau

Karl-Schmidt-Straße 56

39104 Magdeburg

Klaus Lage zählt zu den beständigsten und erfolgreichsten Musikern in Deutschland. Seine Hits wie "1000 und 1 Nacht" oder den Schimanski-Titel "Faust auf Faust" kennt fast jeder. Im Alten Theater in Magdeburg präsentiert der Sänger nun Songs aus seiner 40-jährigen Karriere in neuem Gewand. Gemeinsam mit seinem langjährigen Bandmitglied und Pianisten Bo Heart steht er im Duett auf der Bühne: nur Hearts eindrucksvolles Klavierspiel kombiniert mit Lages bluesiger Stimme. Neben bekannten Songs in neuen Arrangements werden sie auch Stücke vom neuen Album spielen, an dem sie aktuell arbeiten.

Bildrechte: IMAGO / Markus Klümper

Weitere Informationen zum Konzert Wann?

6. Oktober 2024, 20 Uhr



Wo?

Altes Theater

Tessenowstraße 11

39114 Magdeburg

Das Leipziger Duo Görda besticht durch einen Mix aus Alternative-Pop und Experimental-Songwriting mit Jazz-Einflüssen. In ihren poetischen wie gewitzten Texten erzählen sie Geschichten von Alltag und Utopie, Tagtraum und Ekstase. Begonnen haben Sophia Günst und Annelie Weißel als Straßenmusikerinnen in Neuseeland. Mittlerweile wurden sie beim Musikwettbewerb "Local Heros" für "Best Songwriting" und "Best Instrumental Performance" ausgezeichnet, haben mit "Nach uns die Synthflute" eine EP veröffentlicht und tüfteln am ersten Album. Live begeistern sie mit einer multi-instrumentalen Performance.

Bildrechte: Madeline Jost

Weitere Informationen zum Konzert Wann?

11. Oktober 2024, 20 Uhr



Wo?

Volksbad Buckau

Karl-Schmidt-Straße 56

39104 Magdeburg