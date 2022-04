Das TH!NK? ist ein eintägiges Musikfestival für Fans von Techno und House und zählt zu den größten elektronischen Musikveranstaltungen im mitteldeutschen Raum. Das Festival findet seit 2010 immer am letzten Sonntag im Juli am Nordstrand des Cospudener Sees in Leipzig statt und wird vom Leipziger Club Distillery veranstaltet. Auf dem bisherigen Line-up steht die sächsische DJ Perel, die mittlerweile in New York lebt und zahlreiche weitere lokale und internationale DJs wie Mauro Caracho, Napoleon Dynamite und Jennifer Cardini. Zum Line-up.