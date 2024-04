Bildrechte: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Daniel Schäfer

Live-Musik erleben Von Folk bis Punkrock: Die besten Konzerte im April 2024

Hauptinhalt

19. April 2024, 10:15 Uhr

Lust auf ein Konzert? Im April 2024 treten in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen tolle Acts auf: In Halle enführt Svavar Knútur in die Welt des isländischen Folks, in Leipzig und Jena gibt es Wiener Gitarrenrock von Ja, Panik und politisch wird's in Dresden mit der Banda Comunale. Außerdem darf in Chemnitz zu Balkan-Pop der Gruppa Karl-Marx-Stadt getanzt werden, und die Punkrocker von Mutabor laden nach Zwickau ein. Hier sind unsere Tipps für April, sortiert nach Regionen mit Terminen und Adressen.