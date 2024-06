Wer die beiden mal so richtig streiten hören will, muss unbedingt in ihren Podcast "Kaulitz Hills" reinhören. Hier "kaulitzen" sie jedes Thema durch: ob in der Boulevardpresse wieder Unsinn über die beiden geschrieben wird, welche Sorgen ihre Fans, die "Kaulquappen", haben oder welche Party in L.A. mal wieder so richtig abging. Ursprünglich glaubte ihr Partner Spotify nicht an den Erfolg des Podcasts und gab ihnen nur einen Vertrag für zehn Folgen. Inzwischen sind die Zwillinge schon in der vierten Staffel.