Live-Musik erleben Von Rap bis Pop: Die besten Konzerte im März 2024

21. März 2024, 10:13 Uhr

Lust auf ein Konzert? Im März 2024 treten in Sachsen und Thüringen besondere Acts auf: Zu den Indie-Hits von Die Sterne kann man in Leipzig tanzen, GZA vom Wu-Tang Clan kommt mit seinem legendären Solo-Album nach Leipzig und Mariybu rappt freche Lyrics in Chemnitz. Außerdem gibt es Ambient-House-Tracks von DJ Robag Whrume in Erfurt und selbstironischen Pop von Enno Burger in Jena. Hier sind unsere Tipps für März, sortiert nach Region und mit Terminen und Adressen.