Seit 2012 veranstaltet das Institut Français in Zusammenarbeit mit der Deutsch-Französischen Gesellschaft (DFGL) am 21. Juni, dem Internationalen Tag der handgemachten Musik, die Fête de la Musique. An diesem Tag verwandeln sich zahlreiche Städte auf der ganzen Welt in Konzertbühnen für Amateur- und Berufsmusiker, Performerinnen und DJs. Auch Plätze in mitteldeutschen Städten wie Leipzig, Magdeburg, Aschersleben, Burg, Halle, Magdeburg, Quedlinburg, Sangerhausen und Salzwedel beteiligen sich alljährlich.