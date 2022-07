Bereits zwei Mal wurde das NeuSeenLand Musikfest in Zwenkau coronabedingt verschoben. In diesem Jahr kann es endlich wieder stattfinden. Am Eröffnungsabend am Donnerstag, den 7. Juli spielt die Gruppe Queenz of Piano, die Virtuosität mit der Tiefe klassicher Musik und der Atmosphäre eines Popkonzerts verbindet. Am Freitagabend findet die italienische Nacht am Kap statt und am Samstagabend sorgt ein musikalisches Stelldichein mit Komponisten wie Paul Lincke, Nico Dostal, Walter Kollo und ihren Evergreens für Unterhaltung.