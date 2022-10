Betterov trat bereits als Support-Act für die Kaiser Chiefs auf und wird nach Ansicht von Singer/Songwriter Olli Schulz "durch die Decke gehen, der Typ". Am 14. Oktober 2022 erscheint sein erstes Album "Olympia", auf dem Betterov sich mit mentalen Problemen auseinandersetzt. Er selbst war depressiv und in psychologischer Behandlung, was ihm auch über die Krankheit hinaus sehr geholfen habe.



Betterov ist das musikalische Soloprojekt von Manuel Bittorf. Er wurde 1994 in einem Dorf bei Eisenach in Thüringen als Sohn einer Arbeiterfamilie geboren. Musikalisch wurde er von Bruce Springsteen, Bob Dylan, den Dollars und Indierockern der 2000er-Jahre geprägt, wie Bloc Party oder MGMT. Um jedoch selbst Musik zu machen, musste er immer weite Busfahrten in Kauf nehmen. Als Jugendlicher begann er als Klavierspieler am Theater Eisenach und ging schließlich für ein Schauspielstudium nach Berlin, wo er bis heute lebt. Inzwischen widmet er sich jedoch wieder ganz seiner größten Leidenschaft: der Musik.