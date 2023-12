Die neuen Episoden werden nicht nur Fälle aus der jüngeren Vergangenheit behandeln, sondern Irina und Marvin werfen auch einen Blick zurück bis in die Weimarer Republik und die NS-Zeit. Eine der Episoden erzählt die Geschichte von Fritz Haarmann, der in den 1910er- und 1920er-Jahren als der "Werwolf von Hannover" bekannt wurde, junge Männer missbrauchte und tötete. Seine Taten führten zur Entstehung der "Rosa Liste", die wiederum als Vorwand für die Inhaftierung von queeren Menschen in Konzentrationslagern diente, wie in der Episode "Queer im KZ" berichtet wird.