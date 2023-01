Die 22-jährige Poetry Slammerin und Autorin will in ihren Texten die Vielfalt des queeren Alltags zeigen und mehr erzählen als nur von Coming Outs. Sie sagt: Wir müssen mehr über queere Liebe reden. In ihrem Debüt "Liebe und das Gegenteil" schreibt sie in Lyrik und Kurzprosa beispielsweise von einer lesbischen Beziehung, in der Asexualität ein Thema wird, von polyamoren Pärchen und über den Mut, den es braucht, sich immer wieder zu outen.