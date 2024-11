3. Vielseitig gebildet

Olaf Schubert besuchte die polytechnische Oberschule. Anschließend absolvierte er eine Ausbildung als Wirtschaftskaufmann, in dessen Rahmen er auch in einem Dresdner Hotel arbeitete. Später begann er auch zu studieren – und zwar Architektur und Musik mit Schwerpunkt Klavier, unter anderem in Berlin und der belarussischen Hauptstadt Minsk. Einen Uni-Abschluss hat Schubert dennoch nicht.

4. Politischer Wort-Akrobat

In den 90er-Jahren begann Olaf Schubert seine Karriere als Komiker. 1998 erschien sein Album "Die 17 besten Hördialoge": verschiedene Szenen, in denen Schubert verschiedene Rollen übernahm und den Alltag in Sachsen überzeichnet. Dabei prangerte er auch rechte Gewalt und Rassismus an. Das Spiel mit Worten, mit Sprache und Sprechfehlern stand noch am Anfang, machte aber damals schon den Charme der Texte aus. Bildrechte: MDR/Andreas Wünschirs

Heute gehört der eigenwillige Sprachstil zu Schuberts Markenzeichen: Er spricht oft in langen Sätzen, in denen er sich nicht selten auf halbem Weg verheddert und sich selbst unterbricht. Sein Humor lebt auch von Wortneuschöpfungen, die wie Unfälle wirken, weil er die korrekten Worte nicht weiß oder falsch verwendet. So verweist er auch immer wieder auf humorvolle Weise auf ernste Themen – nicht selten offenbart er sich dabei selbst als derjenige, der gegen den "Anstand" verstößt oder Grenzen übertritt.

5. Die Gitarre im Hintergrund

Olaf Schubert kann mehr, als nur reden: er sieht sich selbst als Multitalent. Nicht nur als Comedian, sondern auch als Musiker füllt er die Hallen und spielte bereits in mehreren Bands, z.B. als Schlagzeugerin Gabi Schubert bei DEKAdance. Bildrechte: imago images/C3 Pictures

Bei seinen Bühnenauftritten ist die Gitarre immer dabei, auch wenn er sie nicht spielt. Seine humorvollen Lieder greifen häufig gesellschaftskritische Themen auf und verpacken diese kritisch-ironisch in unterhaltsame Melodien. Wer Musik und Satire schätzt, ist bei Schuberts Auftritten genau richtig.

6. Ein Fernseh-Star

Mit seinem unverwechselbaren Stil hat sich Schubert zu einer festen Größe im deutschen Fernsehen entwickelt. Erste größere Erfolge verzeichnete er im "Quatsch Comedy Club" und "TV Total". In Sendungen wie der ZDF "heute-show", der MDR "Humorzone", dem "Gipfeltreffen" und "Olafs Klub" ist er regelmäßig zu sehen. In der dritten und fünften Staffel des Prime Video-Formats "LOL: Last One Laughing" hielt er fast bis zum Ende durch. Bildrechte: picture alliance/dpa/Prime Video | Frank Zauritz