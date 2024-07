" Graue deutsche Mäuse, die haben wir schon genug" – so zitiert das Rudolstadt-Festival auf seiner Website Udo Lindenbergs Song "Bunte Republik Deutschland." Die Veranstalter beziehen damit Position zu dem in diesem Jahr gewählten Länderschwerpunkt: Fokus 2024 ist deutsche Musik. Dabei gehe es nicht um den Anspruch ein repräsentatives Bild zu zeichnen, sondern mosaikartig aufzuzeigen, was in der Sparte derzeit passiere.

So finden sich im Programm dieses Jahr ganz verschiedene Musikerinnen und Musiker sowie Bands aus Deutschland: Die bayrische Hip-Hop-Band Dicht und Ergreifend tritt auf, die Mannheimer Musikerin Paula Carolina, aber auch die in Deutschland lebende ukrainische Jazz-Sängerin Leléka. In Rudolstadt treffen verschiedene Genres, aber auch verschieden etablierte Künstlerinnen und Künstler aufeinander. So bestreitet beispielsweise das neu gegründete Jugendfolkorchester in Rudolstadt seine Bühnenpremiere. Das Orchester besteht aus jungen Menschen zwischen 12 und 25 Jahren – die mit Dudelsäcken, Geigen und anderen Instrumenten eine neue Form der Orchestermusik ausprobieren.