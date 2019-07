Dauerkarten für alle vier Festivaltage kosten 96 €, Kombikarten für Festival plus Zeltplatz bzw. Caravanplatz 120 €, für Festival plus Gemeinschaftsunterkunft in der Drei-Felder-Halle 108 €. Dazu kommen ggf. noch Parkgebühren. Tageskarten für das gesamte Festivalgelände gibt es nicht mehr. Innenstadt-Karten zu 8 € für Freitag, Sonnabend und Sonntag werden an den Kassen vor Ort verkauft. Sie gelten jedoch nicht für Heidecksburg und Heinepark.