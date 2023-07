Rückblick in Bildern Die schönsten Momente beim Rudolstadt-Festival 2023

Hauptinhalt

Heiß war es beim Rudolstadt-Festival 2023 mit 120 Acts aus 30 Ländern und einem Kuba-Special. 90.000 Besucherinnen und Besucher kamen vom 6. bis 9. Juli in die kleine thüringische Stadt, laut Festivalleitung rund 10.000 Gäste mehr als im vergangenen Jahr. Wir haben die schönsten Momente eingefangen bei Konzerten im Heinepark, auf der Heidecksburg, in der Stadtkirche, in den Gassen von Rudolstadt oder beim Tanz im Löwensaal.