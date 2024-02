Tom Pauls, geboren 1959 in Leipzig, ist ein deutscher Schauspieler und Kabarettist. Nach seinem Studium an der Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" in Leipzig war er am Staatsschauspiel Dresden engagiert. Hier entwickelte er sein eigenes Bühnenprogramm, in dem er mit dem Sächsischen spielte. Seine bekannteste Figur ist die sächsische Witwe Ilse Bähnert. Seit 2011 leitet er sein eigenes Theater, das Tom-Pauls-Theater in Pirna.