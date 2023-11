Aus dem Sächsischen sei dann das heutige Hochdeutsch geworden, so Böhnke, "was natürlich dann, wenn man es genau nimmt, verhunztes Sächsisch ist." Eine Wende sei der Siebenjährige Krieg (1756–1763) gewesen: "Da ging das los, dass Sächsisch als tölpelhaft abgetan wurde. Und das hängt uns heute immer noch an."