Beim Balkonballett wurden die Hausbewohnerinnen und Hausbewohner zu Performern. Bildrechte: Franziska Kurz

Die Freie Theaterszene in Chemnitz würde vermutlich den kleinsten Saal nicht füllen, aber ist umso mehr daran interesssiert, in die Stadt zu wirken. Dazu gehört beispielsweise Gabi Reinhardt. An Chemnitz schätzt sie zum einen, dass im Gegensatz zu Leipzig oder Berlin die Mieten noch erschwinglich sind, und zum anderen, dass sie so Freiräume bespielen kann. In ihren Arbeiten beschäftigt sie sich oft mit feministischen Themen. So hat sie in ihrem "Balkonballett" mit Bewohnerinnen und Bewohnern eines Chemnitzer Plattenbaus verschiedene Nummern erarbeitet, die sie an der Fassade, also auf den eigenen Balkonen zeigen konnte.

Ein wichtiger Akteur ist auch der ASA-FF e.V. und das Projekt "neue unentd_ckte narrative 2025". Dabei sollen neue Erzählräume geschaffen werden, die sich vor allem für eine weltoffene und demokratische Gesellschaft und gegen Rechtsextremismus einsetzen. Dabei entstand zuletzt aber vor allem eine Arbeit auf der digitalen Bühne: ein interaktiver Comic über Gastarbeiterinnen aus Vietnam. Der Verein war aber auch maßgeblich an dem Stück "So glücklich, dass du Angst bekommst" beteiligt.