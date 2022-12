Die drei großen sächsischen Opernhäuser in Chemnitz, Dresden und Leipzig ergänzen sich prächtig – und weisen doch die denkbar größten Unterschiede auf: Die Semperoper an der Elbe hat die älteste Tradition, wurde in seiner Geschichte mehrfach zerstört, zuletzt im Februar 1945. Vierzig Jahre später wurde deren Wiedereröffnung gefeiert. Da strahlte die Oper Leipzig, ebenfalls im Bombenhagel des Zweiten Weltkriegs in Schutt und Asche gelegt, als erster Theaterneubau der DDR schon seit einem Vierteljahrhundert wieder in neuem Glanz.