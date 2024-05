Die Ubus wollen nicht verschwinden, auch wenn die Welt sie immer wieder entlarvt. Darum bleibt auch Alfred Jarrys groteskes Stück "König Ubu" von 1896 ungebrochen aktuell. Mit den absurdesten Szenen wird illustriert, wie sich ein Kleinbürger an die Spitze des Staates kämpft und mordet. Und erstmal an der Spitze angekommen, regiert er auch mit Brutalität und Willkür. An den Landesbühnen in Radebeul wurde das französische Stück neu übersetzt und aktualisiert. Die Inszenierung von Jan Meyer setzt auch ganz auf die absurden Momente des Stückes. Es geht es nicht um Menschen oder Charaktere, sondern um Karikaturen und Fratzen. Besonders begeistert ist Kritiker Rainer Kasselt in der "Sächsischen Zeitung" jedoch vor allem von der Energie des Ensembles. "Das elfköpfige Ensemble ist mit Feuereifer dabei. Die Schauspieler werden mehr physisch als psychisch gefordert. Einige verkörpern mehrere Rollen. Gleich siebenfach ist der dauerpräsente, stimmkräftige Alexander Wulke gefordert. Ein Höhepunkt ist die Falltür-Szene. Grian Duesberg spielt in rasendem Tempo alle Blaublütler, die im Minutentakt mit einer Fliegenklatsche erschlagen werden. Julia Rani trägt eine tote Soldatenpuppe vor sich her, marschiert im Stechschritt vor den Augen des Hofes, eine Armee markierend."

Bildrechte: René Jungnickel