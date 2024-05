Bildrechte: MDR/Judith Burger

Theater der Jungen Welt Künftige Intendantin sieht Theater als Alternative zu TikTok und Co.

23. Mai 2024, 10:57 Uhr

Der Leipziger Stadtrat hat es bestätigt: Ab der Spielzeit 2025/26 wird Miriam Tscholl die neue Intendantin am Theater der Jungen Welt (TDJW). Am Staatsschauspiel Dresden war sie Leiterin der Bürgerbühne und verantwortet dort aktuell das Projekt "X-Dörfer" für mehr Kultur im ländlichen Raum. Am TDJW will Miriam Tscholl Erfahrungen der Jugendlichen aus dem Digitalen auf die Bühne bringen und auch im Umland präsent sein.