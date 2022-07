Tanzen, das sei ihr Leben, so beschreibt es Seraphine Detscher. Mit vier Jahren begann sie an einer privaten Tanzschule in Heidelberg zu tanzen, bis ihr Ballettdirektor sie fragte, ob sie es nicht beruflich machen wollte. Schließlich zog es sie an die Palucca-Hochschule für Tanz in Dresden und mit ihr gleich die ganze Familie nach Sachsen. Zwei ihrer Geschwister, Chiara und Jeremy, folgten ihr ebenfalls an die renommierte Tanzschule. Nach ihren Abschlüssen gingen sie zunächst in unterschiedliche Richtungen, in feste Tanzkompanies an Theatern oder freiberuflich in projektbezogene Engagements. Doch der Wunsch, gemeinsam etwas Eigenes auf eine Bühne zu bringen, wurde größer.