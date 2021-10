"Regretting Motherhood": Performance-Künstlerin aus Weimar über Reue und Mutterschaft

"Eine Mutter_SCHAFFT" heißt die Performance, die als Masterarbeit ihres Studiums an der Bauhaus-Universität in Weimar entstand. Dabei trifft Forschung auf Kunst: In der "Lecture Performance" mischt sie Vortrag mit Gesang, Tanz und Projektion. Franziska Burkhardt setzt ihren Körper und ihre Stimme ebenso ein, wie eine Loop-Station, Fotografien oder Overhead-Projektoren. Die erzählerische Grundlage bildet Burkhardts Biografie, die sie in eigenen Texten schildert und um feministische Positionen ergänzt. Erklärtes Ziel ist es, dass das Publikum den eigenen Standpunkt hinterfragt und letztlich eine neue Perspektive auf das Konzept der Mutterschaft entwickeln kann.

In der Fotografie ikonische Mutterbilder entlarven: Franziska Burkhardt inszeniert sich mit ihrem Baby Bildrechte: Franziska Burkhardt

Dabei gebe es auch schon Bücher, die Mamas nicht ständig in der Küche zeigen oder Papas, die nicht nur auftauchen, wenn Reparaturen anstehen. "Dass man die Rollen, die man so kennt, einfach mal umdreht. Oder auch andere Familien darstellt, Patchworkfamilien. Oder zeigt, das sind die Nachbarn, die gehören auch zur Familie." Franziska Burkhardt klärt in Workshops und Lesungen über fehlende Vielfalt in Kindermedien auf.



Zudem widmet sie sich in ihrer Fotografie dem Mutterbild. Sie spürt Symbolen für Mutterschaft oder ikonischen Darstellungen nach, etwa die "Maria mit dem Jesuskind" oder die Elefantenkuh, die aggressiv ihr Junges verteidigt. Für viele Bilder hat Burkhardt sich selbst mit ihrem Baby in Szene gesetzt. Häufig thematisiert sie dabei den Rücken in ihren Fotos, der für die körperliche Belastung der Elternschaft steht.