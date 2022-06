"Superblocks Leipzig" will in den nächsten Jahren die Möglichkeiten von autofreiem Stadtraum aufzeigen. Der Fokus liegt dabei auf dem Leipziger Osten, konkret zwischen dem Stadtteilpark Rabet und dem geplanten "East Park". Hier soll ein fußgängerfreundlicher öffentlicher Raum mit Fahrrad- und Spielstraßen, in denen sich die Nachbarschaft trifft und Autos nur beschränkt Zufahrt haben – ein sogenannter Superblock – entstehen. Mit langfristigen und kurzfristigen Straßensperrungen, Kultur, Workshops und Mitmachprogramm wird dies in den nächsten Jahren erprobt. Das Projekt wird vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung wissenschaftlich begleitet und arbeitet eng mit den zuständigen Fachämtern der Stadt Leipzig zusammen. Die Gestaltung übernimmt das "Kollektiv Plus X" mit Objekten, die aus Baugerüst und bunten Stoffen die Straßen Pop-up-mäßig verwandeln.

Seit 2017 arbeiten Gestalter und Stadtplaner unter dem Namen "Kollektiv Plus X" zusammen. Die Projekte bewegen sich zwischen Kunst, Design, Raumplanung und Sozialer Arbeit. In Zusammenarbeit mit lokalen Akteurinnen und Akteuren schafft das Kollektiv mit bunten, mobilen und temporären Objekten im öffentlichen Raum Orte, die zum Treffen, Begegnen und Kultur einladen und demokratische Strukturen fördern. So entstand zum Beispiel eine temporäre Eisdiele in Paunsdorf und eine Mitmach-Pizzeria in Grünau sowie ein mobiles Amphitheater, welches im ländlichen Raum in Sachsen unterwegs war. Mit gestalterischer Expertise und Kreativität verwandeln sich unbelebte Orte zu Treffpunkten, an denen Menschen die Möglichkeit haben, ihren Lebensraum selbst zu gestalten.