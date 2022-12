Doch Kleists Erstlingswerk hat noch einen kurzen Epilog: ein paar Zeilen, die die Sache relativieren: "Bringt Wein her! Das ist ein Spaß zum Totlachen! Wein!" – Ist die Tragödie am Ende eine Komödie? Und was will, was kann ein Regieteam mit dieser Rachegeschichte, die in ihren Wendungen oft wie an den Haaren herbeigezogen wirkt, heutzutage erzählen?

Heinrich von Kleist veröffentlichte sein Erstlingswerk "Die Familie Schroffenstein" 1806 anonym. Bildrechte: Sebastian Hoppe; Staatsschauspiel Dresden