Die linkselbischen Höfe liegen entlang des Flusses zwischen Dresden und Meißen. In Röhrsdorf, Pegenau, Naustadt und Scharfenberg öffnen sich am dritten Adventswochenende, am 16. und 17. Dezember, die Türen und Tore von Scheune, Garten, Rittergut, privater Wohnung, Museum und Künstleratelier. Sie erwartet ein wirklich romantischer Weihnachtsausflug aufs Land – mit Hofprodukten, Glasbläserei und Kunst.