Warum ein Stück über Nazis nach Eisleben gehört

Die "heißen" Themen sorgen für Aufmerksamkeit im Publikum. Es wird von verschiedenen Menschen an verschiedenen Stellen gelacht, ab und zu hört man jemanden demonstrativ ein- und wieder ausatmen. Stoßseufzen? Hier ist es erwünscht, denn hier ist das alles nicht weit so weg wie für ein Münchner Uraufführungspublikum. Die Gespräche auf der Bühne werden vielen bekannt vorkommen. "Über Menschen" ist hier genau richtig aufgehoben. Ganz ähnlich wie jüngst Lukas Rietzschels Stück "Widerstand" in Bautzen. Auch darin geht es letztlich um dieselbe Problemlage.

Das Stück in Eisleben blickt mit Seitenhieben auf die Pandemie-Zeit zurück. Bildrechte: Jens Schlüter

Inszenierung umgeht AfD und Corona-Proteste

Regisseur Michael Moritz setzt auf puren Realismus. Nichts soll vom Text ablenken, keine zusätzliche Ebene, weder textlich noch bildlich. Keine Toncollagen, keine Videos mit Corona-Protesten, AfD-Fahnen oder Archivschnipseln aus Rostock-Lichtenhagen. Keine Musik, abgesehen von Gotes Absingen des Horst-Wessel-Liedes. Kein Nebel, abgesehen vom Qualm der Zigaretten an der Mauer. Eine inhaltlich gute Entscheidung – jeder kennt die Bilder, die gezeigt worden wären, und jeder hier im Publikum weiß um die Analogien des Stückes zum wirklichen Leben draußen vor dem Theater.

Formal hat sie zur Folge, dass der Abend ziemlich eindimensional wirkt. Links das Haus von Dora, rechts das von Gote, und dazwischen die Mauer. Das wirkt geradezu kindertheatermäßig simpel. So simpel, dass man in Berlin, München oder Düsseldorf vielleicht die Nase darüber rümpfen würde. In Eisleben geht es auf. Mit Rechten reden: Wo verläuft die Grenze zwischen Toleranz und Verharmlosung? Bildrechte: Jens Schlüter

Theater mit Klischees, aber ernstzunehmenden Figuren

Man lernt im Laufe des Abends sogar zu übersehen, dass Philip Dobraß den Gote sehr klischeehaft kraftmeiernd spielt, dass Esther Bechtold als Gotes Tochter Franzi etwas zu sehr eine Zehnjährige sein will und Almut Liedke als alleinerziehende Mutter Sadie kostümmäßig nur knapp am RTL2-Dokusoap-Personal vorbeischrammt. Das gelingt, weil keiner von ihnen als Karikatur gespielt wird. Man lernt die Charaktere hinter den Überzeichnungen kennen und nimmt sie ernst. Richtig gut und schlagfertig und präsent in ihrer Suche nach dem richtigen Umgang miteinander ist Ronja Jenko als Dora. Die Inszenierung in Eisleben überzeichnet Charaktere, aber nimmt sie trotzdem ernst. Bildrechte: Jens Schlüter

Unterhaltsam, klug und schneller vorbei als ein Fußballspiel