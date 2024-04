Es klingt nach einer Romcom: Helena sitzt allein in der Bar und wurde gerade von ihrem Freund versetzt – eigentlich erwartbar, immerhin ist dieser mit einer anderen Frau verheiratet. In der gleichen Bar sitzt auch Bob, ein kleiner Gangster in den mittleren Dreißigern, der sich gerade mit dem eigenen Altern auseinandersetzen muss. Beide fragen sich, ob das nun ihr Leben ist und was die Zukunft nun bringen soll. Diese Verzweiflung bringt die beiden zueinander, ob das der Beginn von Liebe oder Ausdruck von Verzweiflung ist, bleibt noch unklar. Unterbrochen wird diese Annäherung in "Eine Sommernacht" immer wieder von Songs mit eher simpler Liebeslyrik. Die Gefahr von Kitsch war für den Kritiker Gunnar Decker in "Die deutsche Bühne" bereits greifbar: "Und doch passiert etwas so nicht Erwartetes bei diesem mal tänzelnden, mal kriechenden Gang durch zwei regnerische Nächte, einen Tag und einen Morgen: die Poesie behauptet sich gegen alle falschen Versuchungen des Kitsches." Das liegt laut dem Kritiker zum einen an der doch guten Arbeit der Autoren David Greig und Gordon McIntyre, zum anderen aber auch an der eher spröden, aber gekonnten Regie von Jochen Gehle. "Doch dass der Abend dann geradezu abhebt, liegt an der Intensität des Spiels von Alexandra Sagurna (auch stimmlich von großer Ausdruckskraft) und Fynn Zinapold, die diese beiden verlorenen Seelen zum idealen Nicht-Paar zu machen verstehen."

Bildrechte: Nilz Böhme