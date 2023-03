Es ist erstaunlich, was wir hinterlassen und wie wir Erinnerungen weitergeben können. Die Tänzerin Yuri Hamamoto erzählt in ihrer ersten choreografischen Arbeit von der Malerin Uemura Shōen, die als erste Frau Bilder in einem bestimmten traditionellen japanischen Stil malte. Noch beeindruckender ist der zweite Teil, der von der Leipziger Tänzerin Fang Yi Liu geschaffen wurde. Sie verarbeitet die Erinnerungen ihrer Eltern, die aus Taiwan stammen, das in einem historischen Konflikt mit der Volksrepublik China steht. Mit ihren Bildern gelingt es ihr, eine Vergangenheit zu zeigen, die Menschen im Heute berührt.