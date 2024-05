Zum dritten Mal findet das Festival "Passion:Spiel" des Deutschen Nationaltheaters Weimar statt. 2024 stehen die Wochenenden für neues Musiktheater unter dem Motto "Oper für Alle" und setzt prominent auf das Mitmachen: Alle, die wollen, können beim Chorstück "The Great Learning" mitsingen. Auch zu den anderen beiden Projekten sind Workshops geplant. Mit jungen Menschen aus Weimar hat die Opernchefin Andrea Moses eine neue Version von Karl-Heinz Stockhausens "Originale" entwickelt, das einzigartige Menschen aus der Klassikstadt feiern will. Und die beliebte und bekannte Choreografin Sasha Waltz entwickelt ein Tanzstück zu der Musik "In C" von Terry Riley – ein Klassiker der Minimal Music, der sowohl Konzerthäuser als auch Clubs beeinflusst hat.

Weitere Informationen Das Festival "Passion:Spiel" findet vom 29. Mai bis zum 8. Juni statt. Adresse: Redoute Ettersburger Straße 61 99427 Weimar Termine und Stücke: 31. Mai, 19:30 Uhr: Chorstück "The Great Learning" 1. Juni, 19:30 Uhr: Tanzstück "In C" 2. Juni, 18 Uhr: Tanzstück "In C" 7. Juni, 19:30 Uhr: "Originale" nach Karlheinz Stockhausen 8. Juni, 16 Uhr: "Originale" nach Karlheinz Stockhausen

Das eigentlich Unglaublichste an dieser Szene ist, dass es sich so ähnlich wirklich zugetragen hat. Nach einem Amoklauf haben sich zwei Jugendliche in einer Datsche, einem kleinen Gartenhaus, verschanzt. Umzingelt von der Polizei streamen sie ihr Ende. Der britische Komponist Philip Venables und der US-amerikanische Dichter Ted Huffman haben diese Ereignisse als Kammermusiktheater mit vielen Perspektiven aufgearbeitet. Katja Bildt und Máté Sólyom-Nagy singen verschiedene Beobachtungen und Kommentare der Autoren selbst, während sie die beiden eingekesselten Jugendlichen spielen. Das Regie-Team in Erfurt zeigt dieses Stück als Kammerspiel in Labor-Anordnung: Das Publikum sitzt um ein weißes Quadrat, an jeder Ecke spielt ein Cello, in der Mitte agieren die beiden Figuren und an den Wänden werden Kommentare zum Stream eingeblendet. "Wer Oper für eine antiquierte Kunstform hielt, fühlt sich kathartisch eines Besseren belehrt", schreibt der Kritiker Wolfgang Hirsch mitgenommen in der "Thüringer Allgemeinen".