In dem Stück "Bitte! Auto! Komm!" setzen sich vier Protagonisten auf der Bühne damit auseinander, dass ein Auto in ihre heile Wohnwelt fahren könnte.

Das Stück wurde von der niederländischen Regisseurin Nanine Kok am Theaterhaus Jena inszeniert.

Die Darsteller geraten in Panik, was eher amüsant dargestellt wird.

Der Abend "Bitte! Auto! Komm!" nimmt Anstoß an einem speziellen Phänomen: Autos, die in Häuser fahren. Was im ersten Moment absurd klingt, ist in der Realität gar nicht so absurd. Denn tatsächlich landen Autos nicht nur häufig in Gräben, sondern auch regelmäßig in Wohnzimmern.

Eine Schlagwortsuche im Internet illustriert das mit immer wieder ähnlichen Bildern von Kofferräumen, die aus Gebäuden ragen, und Autoschnauzen, die in Fassaden und Glasfronten stecken. Ein so eigenartiger wie monströser Anblick!

Bildrechte: MDR/Marcus Scheidel

Warten auf den Weltuntergang

Die Geschichte des Abends ist, dass vier Freunde – drei Frauen und ein Mann – in einem Haus wohnen, das besonders prädestiniert dafür ist, dass dort ein Auto reinfährt. Es liegt in einer Kurve und es gibt keinen Garten als Puffer. Deshalb haben die vier Freunde berechnet, wie hoch die Wahrscheinlichkeit tatsächlich ist, dass im Hier und Jetzt ein solcher Unfall passiert. Und danach heißt es dann: Warten auf den Weltuntergang. Bildrechte: Joachim Dette

Regisseurin aus den Niederlanden

Die Figuren sind liebenswerte Nerds, die sich die Zeit ansonsten mit merkwürdigen Spielen und Diskussionen über abwegige Themen vertreiben.

Regie hat Nanine Kok, eine junge niederländische Regisseurin, geführt. In ihrem Heimatland ist die 25-Jährige Teil eines dreiköpfigen Theaterkollektivs, das Stücke für ein Festival produziert. Ihre Inszenierungen haben die Besonderheit, dass alles Material, was benötigt wird, in ein oder zwei Einkaufstüten passen muss. Am Theaterhaus Jena hat Kok bisher als Regieassistentin gearbeitet.

Im Stück am Theaterhaus Jena wirkt alles sehr harmlos

Textlich und bildlich wird in "Bitte! Auto! Komm!" freundlicher Alltag vorgegaukelt ("Haben wir noch Brot im Gefrierfach?"). Von der Ästhetik erinnert der Abend in seinen Pastellfarben an die Welt des Filmklassikers "Edward mit den Scherenhänden" mit Johnny Depp in der Hauptrolle. Hellgelbe Kostüme, kleine Holzmöbelchen, freundliche Zimmerpflanzen – alles wirkt so harmlos, so lieb, so niedlich – wenn da nicht die drohende Katastrophe wäre. Bildrechte: Joachim Dette

Heitere Panikanfälle

Im Grunde handelt es sich jedoch um ein hochstilisiertes Setting. Das Ensemble hält sich fast die ganze Zeit auf einem kleinen Quadrat auf der Bühne auf. Die These ist nämlich auch, dass sich die vier Freunde nicht trauen, rauszugehen.

Die gesamte Szenerie hat etwas sehr Artifizielles, das schafft auch emotionalen Abstand zu den Figuren. Man schmunzelt über ihre Marotten. Aber auch ihre Krisen und Panikanfälle führen im Publikum weniger zu Bestürzung als vielmehr Heiterkeit. Bildrechte: Joachim Dette

Kleines, aber feines Gesamtkunstwerk

Man könnte den Abend in große Deutungszusammenhänge setzen. Das unheilvolle Warten der Figuren auf das Auto als große Katastrophe verbindet sich unwillkürlich mit Assoziationen an den Klimawandel. Mit solchen Interpretationen scheint der Abend aber fast schon überfrachtet.