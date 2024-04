Aktuell ist in Altenburg eine Oper zu sehen, die zuletzt vor 250 Jahren aufgeführt wurde.

Mit viel Action und Humor beeindruckt die wiederentdeckte Barock-Oper.

Auch die Interpretation der Musik gelingt dem Philharmonischen Orchester Altenburg-Gera und den Sängerinnen und Sängern.

Wer in Altenburg ins Theater gehen will, muss um den Großen Teich herum und das ist ein gutes Stück Weg vom Zentrum. Immerhin fährt eine Buslinie mit Halt am Theater-Zelt, allerdings nur bis 19 Uhr. Mit dem ÖPNV zum Theater? Klimaschutz? Klappt leider nur partiell.

Aber auf dem Festplatz angekommen, ruft das riesige Zelt mit seinen vier Kuppeln sofort Zirkus-Erinnerungen in mir wach: Von Löwen und Clowns, Akrobaten und Zuckerwatte und dem Geruch von Pferdemist. Im Altenburger Zelt gibt es ein großes Foyer mit Garderobe, Butterbrezen und eine erkleckliche Auswahl an Getränken.

Der barrierefreie Zuschauerraum bietet ca. 400 Plätze, eine Bühne samt Drehscheibe (!), Platz fürs Orchester und auch Backstage Garderoben, Maske, Toiletten sowie eine Heizung für den Winter und Lüftung, um auch bei hochsommerlichen Temperaturen spielen zu können.

Bildrechte: Ronny Ristok

Geglückte Fusionierung von Altenburg und Gera

Im 19. Jahrhundert waren Altenburg und Gera wirtschaftlich potente Städte. Dementsprechend leistete man sich "sein Theater": Altenburg 1871, Gera zog um die Jahrhundertwende mit einem imposanten Jugendstil-Gebäude nach, das 2005 general-saniert bis heute das architektonische Juwel der Stadt ist. Im Zuge der Wiedervereinigung wurden beide Theater 1995 vergleichsweise geräuscharm fusioniert.

Heute bieten die Ensembles des Fünf-Sparten-Theaters in beiden Städten Musiktheater, Schauspiel, Ballett, Puppentheater und Konzerte an. Die Auslastung des großen Hauses in Gera lag 2023 bei 79 Prozent, im Theaterzelt bei 73 Prozent.

Apropos: Seit September 2019 ist das Theater in Altenburg wegen Sanierungsarbeiten geschlossen. Durch (historischen) Pfusch am Bau, ungeahnte Schäden sowie Corona verzögerte sich die ursprünglich für 2021 geplante Wiedereröffnung, so dass nun auch das Koloraturen-Feuerwerk der barocken Oper von Johann Friedrich Agricola im Theaterzelt gezündet wird.

Bildrechte: Ronny Ristok

Die Entstehung von "Achille in Sciro"

"Ich habe Felix Eckerle [ehemaliger Chefdramaturg des Theaters Altenburg-Gera, Anm. der Redaktion] in gewisser Weise genötigt!", erzählt Bärbel Bergholz lachend. Seit über 60 Jahren interessiert sich die einstige Lehrerin für Johann Friedrich Agricola, den Jungen aus der ost-thüringischen Gemeinde Dobitschen, der am Berliner Hof als Kammermusiker und Hofkomponist Karriere machte.

Wie das kam, vor allem aber wie seine Musik klingt, wollte Bärbel Bergholz unbedingt wissen. Eine unbändige Neugier und Sammler-Leidenschaft treibt die 84-Jährige bis heute an: Zeitungsausschnitte, Noten, Fotos, sogar die ungedruckte Dissertation von Hermann Wucherpfennig über Agricola besorgte sich die umtriebige Rentnerin. Derzeit versäumt sie keine einzige Vorstellung des "Achille in Sciro" im Theaterzelt.

Bildrechte: Ronny Ristok

Uraufgeführt wurde die Oper 1765 auf Schloss Sanssouci anlässlich der Hochzeit von Friedrich Wilhelm II. mit Elisabeth Christine Ulrike von Braunschweig-Wolfenbüttel. Aber die Liebe war von kurzer Dauer – das Paar ließ sich nach nur vier Jahren scheiden und "Achille" wanderte ins Archiv.

Erste Aufführung seit 1765

Nun also die sogenannte neuzeitliche Erstaufführung: Regisseur Laurence Dale inszeniert kurzweilig, mit viel Action und mitunter etwas derbem Humor, Duncan Hayler hat dafür ein beeindruckend-unkompliziertes Bühnenbild sowie fantastische Kostüme kreiert: Das Martialische der kämpferischen Griechen wird durch Schaumstoff-gepolsterte Heldenbrüste karikiert, der Chor in Toga-ähnliche Gewänder gekleidet, während der Tänzer Giuseppe Claudio Insalaco als Schicksal halbnackt in und außerhalb einer fahrbaren Riesenmuschel sprichwörtlich "bella figura" macht.

Bildrechte: Ronny Ristok

Musikalisch ist Agricolas Komposition ein Werk des Übergangs vom Barock zur Klassik. Zur Erinnerung: 1765 war Bach bereits 15 Jahre tot und Mozart gerade einmal neun Jahre alt!