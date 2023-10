Spannende Gäste Theater: Die spannendsten Stücke in Thüringen im Oktober 2023

Sie haben Lust, mal wieder ins Theater zu gehen? In Erfurt, Weimar, Jena und Gera gibt es im Oktober 2023 viele sehenswerte Aufführungen: In Erfurt erzählt Rufus Beck allein den "Sommernachtstraum". In Weimar gibt es postapokalyptisches Musiktheater, das aber auch Humor hat. In Jena wird in einer berührenden Performance über den Tod nachgedacht. Und in Gera werden besondere Tanzstücke gezeigt. Hier eine Übersicht mit den spannendsten Aufführungen an den Theatern in Thüringen.