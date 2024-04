Albrecht möchte das einfache Leben kennen lernen. Also legt er alle Zeichen seiner höheren Geburt ab und mischt sich unter die Dorfbevölkerung. Dort trifft er Giselle und sie verlieben sich. Doch da sie beiden schon anderen versprochen sind, hat die Liebe keine Zukunft und Giselle tanzt sich zu Tode. Obwohl die Geschichte ein wenig gestrig wirkt, gehört "Giselle" von Adolphe Adam bis heute zu den Klassikern des Balletts. Darauf hat sich auch Choreograf und Ballett-Chef Andris Plucis verlassen. Er erzählt die Geschichte geradlinig mit einer zurückgenommenen, aber illustrativen Ausstattung nach, ohne zu aktualisieren. Dafür verbindet er modernen Tanz mit klassischen Bewegungen. Dabei kann er sich auch auf wunderbare Tänzerinnen und Tänzer verlassen: "Cara Verschraegen tanzt Giselle als Springinsfeld und kecke Frohnatur, bis ihr das Lachen ein für alle Mal vergeht. Sie verwandelt unter den Wilis ihre barfüßig-bodenständige Eleganz in ein geschmeidiges, durchscheinendes Wesen auf Spitze", schreibt Michael Helbing in der " Thüringer Allgemeinen ".

Das eigentlich Unglaublichste an dieser Szene ist, dass es sich so ähnlich wirklich zugetragen hat. Nach einem Amoklauf haben sich zwei Jugendliche in einer Datsche, einem kleinen Gartenhaus, verschanzt. Umzingelt von der Polizei streamen sie ihr Ende. Der britische Komponist Philip Venables und der US-amerikanische Dichter Ted Huffman haben diese Ereignisse als Kammermusiktheater mit vielen Perspektiven aufgearbeitet. Katja Bildt und Máté Sólyom-Nagy singen verschiedene Beobachtungen und Kommentare der Autoren selbst, während sie die beiden eingekesselten Jugendlichen spielen. Das Regie-Team in Erfurt zeigt dieses Stück als Kammerspiel in Labor-Anordnung: Das Publikum sitzt um ein weißes Quadrat, an jeder Ecke spielt ein Cello, in der Mitte agieren die beiden Figuren und an den Wänden werden Kommentare zum Stream eingeblendet. "Wer Oper für eine antiquierte Kunstform hielt, fühlt sich kathartisch eines Besseren belehrt", schreibt der Kritiker Wolfgang Hirsch mitgenommen in der "Thüringer Allgemeinen".