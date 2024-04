"Das sind unsere sanierten Theaterwerkstätten samt neuem Fundus" – Andris Plucis zeigt mir die Gebäude unweit des Landestheaters Eisenach mit spürbarem Stolz. 2018 ging der Kostümfundus durch Brandstiftung in Flammen auf. Danach musste in den ausgelagerten Werkstätten häufig improvisiert werden.

Junges Schauspiel und Ballett produziert man in Eisenach vor Ort, während Musiktheater, Puppentheater und große Schauspiel-Produktionen von den Theatern in Rudolstadt und Meiningen zugeliefert werden.

Plucis engagiert sich seit Jahren schon neben der künstlerischen Arbeit auch im Eisenacher Stadtrat. Für ihn ist gerade das Theater in einer Stadt, die in den letzten Monaten mehrfach durch Aktionen Rechtsextremer Schlagzeilen machte, ein Ort künstlerischer Freiheit und gelebter Demokratie.

Hier müsse man den Spielplan gut ausbalancieren zwischen zugkräftigen Stücken und Produktionen, mit denen man künstlerisch etwas wagt, so Plucis. So wie beim Bach Project "The Obstruktion of Lightness of Thought - von der Behinderung der Leichtigkeit des Denkens".