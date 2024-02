Die Wunden sind immer noch nicht verheilt: Für viele gilt die Treuhandgesellschaft immer noch als der größte Fehler im Wiedervereinigungsprozess. In "Treuhandkriegspanorama" taucht Autor Thomas Freyer nicht einfach in die Geschichte ein, sondern lässt einen jungen Mann auftreten, der das Gespräch mit seinem Vater sucht, der über den Ärger fast sein Leben vergessen hat und sich in Anklage-Akten vergraben hat. Diese Aktenschluchten werden in der Weimarer Inszenierung auch sichtbar, wenn Quader aus geschreddertem Papier immer neu gestapelt werden. Die Produktion nimmt das Thema leider nicht immer so ernst, wie es angemessen wäre, verliert sich in Albernheiten. Dennoch regt das Stück dazu an, sich wieder mehr mit der Trauhand zu beschäftigen. Im Februar 2024 kann das Publikum das Gefühl, in einem Bergwerk der Geschichte zu graben, nochmal anders erleben. Denn das Stück wird im Erlebnisbergwerk Sondershausen gespielt – bestimmt ein besonderes Theatererlebnis.

Bildrechte: Candy Welz