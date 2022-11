Carl Emanuel Wolff ist Künstler und hat eine Professur an der Hochschule für Bildende Künste Dresden. In Essen geboren, formt der 65-Jährige seine Installationen und Plastiken vor allem in Bronze- oder Aluminiumguss, in Keramik, aber immer wieder auch aus Alltagsmaterialien wie zum Beispiel aus Hülsen asiatischer Feuerwerkskörper. Neben Zwergen, Schneewittchen oder Mischwesen gehören auch viele Tiere zum Werk von Carl Emanuel Wolff: riesige Fische, auch Bären, Tapire und immer wieder Wildschweine. Sie stehen in Privatsammlungen, an öffentlichen Plätzen oder in Museen wie dem Lehmbruck Museum Duisburg.



Drei bronzene Wildschweine von Carl Emanuel Wolff am Besucherbergwerk und Museum Zinngrube Ehrenfriedersdorf gehören seit November 2022 zum "Purple Path". Der Lila Pfad ist ein Skulpturen-, Kunst- und Macherweg und wird die Europäische Kulturhauptstadt Chemnitz 2025 mit 38 Kommunen in der Chemnitzer Region verbinden.