Der Autor und Dramatiker Wolfram Höll schreibt nicht viel, aber immer wieder auf den Punkt. Bereits drei seiner Stücke wurden in Leipzig uraufgeführt und zu den renommierten Mühlheimer Theatertagen eingeladen. Höll ist 1986 in Leipzig geboren und lebt inzwischen in der Schweiz. Diese bemerkenswerte Änderung seiner Lebensumstände verarbeitet er in dem vierten Stück, das in Leipzig im Dezember 2023 uraufgeführt wurde: "Niederwald".



Es erzählt von einem verwitweten Familienvater, der mit seiner Großmutter und seinem Kind in die ehemalige Heimat seiner Partnerin reist, in die Schweiz. Dort müssen sie sich in die neue Lebensrealität einfinden, die auch von einer ganz anderen Sprache geprägt ist. Meistens erzählen die Figuren von ihrer Situation in kleinen Monologen, zu denen Regisseurin Elsa-Sophie Jach ein passendes Bewegungskonzept entwickelt, meint der Kritiker Tobias Prüwer. Bei "Der deutschen Bühne" schreibt er: "Es geht in dem verrätselten Text um Verständigung und Verlust, Verwahren und Verkennen, was Regisseurin Elsa-Sophie Jach in ebenso enigmatische Bilder für einen fesselnden Abend packt."

Bildrechte: Schauspiel Leipzig