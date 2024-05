Folge dem weißen Kaninchen – dieses Motiv aus "Alice im Wunderland" kennt wohl jeder. Auch in Halle lockt diese ungewöhnliche Gestalt das junge Mädchen Alice in eine Welt, in der alles anders zu sein scheint, als sie es von zu Hause kennt. Das Tanzstück von Michal Sedláček folgt dabei der Buchvorlage von Lewis Carroll weitestgehend und setzt vor allem auf schöne Bilder. Die Bühne von Matthias Hönig und die Kostüme von Cordula Erlenkötter sind wie Fantasien über die klassischen Illustrationen des Kinderbuches und überzeugen mit schönen Einfällen. Zu den Werken von Arvo Pärt und Antonín Dvořák springen die Tänzerinnen und Tänzer mit gestreckten Beinen und in klassischer Ballettmanier über die Bühne. – Ein Tanzstück für die ganze Familie.

Manchmal hat man das Gefühl, man lebe schon in der Zukunft (zugegeben: in Deutschland seltener als an anderen Orten): Alles ist vernetzt. Die Menschen zahlen mit ihren Uhren und Bewegungsmuster werden aufgezeichnet, um beispielsweise Staus vorherzusagen. Diese Fortschritte sollen für sogenannte Smart Cities genutzt werden, also Städte, die effektiver wirtschaften dank zahlreicher Daten und digitaler Anwendungen. Der Stadtrundgang "Daten sind auch nur Menschen" will diese Vision spürbar machen. Kleine Menschengruppen bewegen sich auf einer Route durch die Stadt und können mit Smartphones und Kopfhörern, mit Klang und Augmented Reality einen Blick in die mögliche Zukunft eines smarten Leipzigs werfen. Die Produktion der Leipziger Gruppe Studio Urbanistan will zeigen, welche Chancen in der datenreichen Zukunft liegen können und welche Gefahren es zu beachten gilt.